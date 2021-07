Elezioni comunali | Centrosinistra favorito solo a Napoli A Milano | Bologna | Torino testa a testa Roma | Cdx avanti

Advertising

pfmajorino : Quelli di Fratelli d'Italia si dicono orgogliosi del fatto che #VittorioFeltri guiderà la loro lista alle elezioni… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma In base ai sondaggi condotti da @tecneitalia sulla capitale, al momento si andrebbe ve… - LaStell79977099 : RT @RiganteLeonardo: Virginia Raggi 94esima su 105 sindaci, ma i grillini esultano... - RiganteLeonardo : Virginia Raggi 94esima su 105 sindaci, ma i grillini esultano... - rebeka4711 : RT @rebeka4711: @DSantanche @FratellidItalia Non si agiti ,tanto le elezioni comunali a Milano le perderete anche questa volta se continuat… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Era il 2006 e si candidò allecon la lista Letizia Moratti raccogliendo 200 voti e non venendo eletto. Il centrodestra ha trovato la formula per sostenere anche Maresca, magistrato antimafia ...Flavia Mandrelli lancia l'allarme: "Arrivati a luglio, con leormai alle porte, è il caso di cominciare a mettere qualche punto fermo". La capogruppo di Articolo Uno è preoccupata per lo stallo in atto nel centrosinistra paralizzato da ...Il vertice del centrodestra ha indicato i due candidati ufficiali per le elezioni comunali di Milano e Napoli: si tratta rispettivamente di Luca Bernardo e Catello Maresca. Bernardo, direttore di Pedi ...Grandi manovre nel centro sinistra in avvicinamento alle prossime elezioni comunali di Massarosa. Mentre il PD pensa alle primarie per scegliere il proprio candidato, Silvano Simonetti di Massarosa Do ...