Elenoire Ferruzzi dimessa dall’ospedale: “La mia prima foto dopo che la morte è venuta a trovarmi molte volte” (Di lunedì 5 luglio 2021) Elenoire Ferruzzi è tornata a casa, e questa è una bella notizia. La showgirl, una delle icone del mondo LGBT più celebri sui social, ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il Covid-19. Per tre mesi è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco di Milano, dove ha visto la morte in faccia. “È ancora lunga ma sono viva”, aveva confidato qualche settimana fa ai suoi follower, annunciando di essere finalmente fuori pericolo. Il 30 marzo un amico della Ferruzzi aveva annunciato il peggio: “Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021)è tornata a casa, e questa è una bella notizia. La showgirl, una delle icone del mondo LGBT più celebri sui social, ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il Covid-19. Per tre mesi è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco di Milano, dove ha visto lain faccia. “È ancora lunga ma sono viva”, aveva confidato qualche settimana fa ai suoi follower, annunciando di essere finalmente fuori pericolo. Il 30 marzo un amico dellaaveva annunciato il peggio: “non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il ...

