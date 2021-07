“Ecco che mi è successo”. Incidente per il vip della tv. Non è la sua giornata migliore (Di lunedì 5 luglio 2021) Bruttissimo episodio per il volto noto della televisione, che si è reso suo malgrado protagonista di un infortunio. Ha mostrato il risultato dell’accaduto sul suo profilo Instagram, infatti ha fatto vedere a tutti la fasciatura al piede, resasi necessaria dopo l’imprevisto. I suoi fan l’avranno sicuramente riempito di messaggi in direct, visto che si è trattato di una storia postata online dall’uomo. Il quale ha anche spiegato poi nei dettagli quali siano attualmente le sue condizioni di salute. Un po’ di tempo fa aveva fatto emozionare tutti per una dedica alla sua mamma. “Mami cara, auguri in questa giornata speciale seppur un po’ malinconica perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Bruttissimo episodio per il volto nototelevisione, che si è reso suo malgrado protagonista di un infortunio. Ha mostrato il risultato dell’accaduto sul suo profilo Instagram, infatti ha fatto vedere a tutti la fasciatura al piede, resasi necessaria dopo l’imprevisto. I suoi fan l’avranno sicuramente riempito di messaggi in direct, visto che si è trattato di una storia postata online dall’uomo. Il quale ha anche spiegato poi nei dettagli quali siano attualmente le sue condizioni di salute. Un po’ di tempo fa aveva fatto emozionare tutti per una dedica alla sua mamma. “Mami cara, auguri in questaspeciale seppur un po’ malinconica perché ...

Advertising

CarloCalenda : Ecco lo speciale del @Corriere sulle ciclabili romane che raccontano quanto la propaganda sulla mobilità dolce di q… - danieleviotti : Anche io vorrei che tutti fossero favorevoli al #DdlZan. Ma purtroppo non è possibile. E non lo è perché chi è cont… - ladyonorato : Ecco, in questo caso quello di tacere è un consiglio prezioso, che chi straparla da troppi mesi dovrebbe davvero ac… - f4stfu5e : Ecco ora mi tocca fare un esame perfetto perché si ricorda di me ?? solo che questa volta mi sento stra insicuro e s… - AleCat_91 : JUVENTUS, MI SFOGO, ATTACCO E FOMENTO: ECCO L'UNICA PUNTA CHE LA JUVE DE... -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco che Afghanistan, Cina sostituisce gli USA?/ Pechino pronta al dialogo con i talebani Champagne, guerra fra Russia e Francia/ Putin: solo i nostri vini si chiameranno così CINA AL POSTO DEGLI USA IN AFGHANISTAN? 'SERVE UN ALLEATO CON RISORSE' Ecco dunque che, a sorpresa, la Cina ...

Sementi per il proprio giardino Un vero appassionato è consapevole del fatto che un giardino richiede cura, costanza e attenzione. L'acquisto dei sementi è un momento molto ... ecco una selezione di marchi tra i quali scegliere. ...

Temptation Island, “Valentina e Tommaso squalificati”. Ecco perché Il Fatto Quotidiano Pippa Middleton, sorella di Kate è diventata irriconoscibile: ecco come si è ridotta Ma uno degli ultimi scatti che la vedono protagonista, non l’hanno ritratta particolarmente in forma Pippa Middleton è stata la damigella d’onore di sua sorella Kate, nel matrimonio che l’ha unita al ...

Transizione ecologica delle scuole, ecco gli esperti Il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, presentato lo scorso 4 giugno, prende corpo. Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto ...

Champagne, guerra fra Russia e Francia/ Putin: solo i nostri vini si chiameranno così CINA AL POSTO DEGLI USA IN AFGHANISTAN? 'SERVE UN ALLEATO CON RISORSE'dunque, a sorpresa, la Cina ...Un vero appassionato è consapevole del fattoun giardino richiede cura, costanza e attenzione. L'acquisto dei sementi è un momento molto ...una selezione di marchi tra i quali scegliere. ...Ma uno degli ultimi scatti che la vedono protagonista, non l’hanno ritratta particolarmente in forma Pippa Middleton è stata la damigella d’onore di sua sorella Kate, nel matrimonio che l’ha unita al ...Il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, presentato lo scorso 4 giugno, prende corpo. Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto ...