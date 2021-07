“È successo ancora” Mara Venier | dopo il grande spavento per lei salti di gioia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) La zia d’Italia ha fatto preoccupare tutti. Non è stato un periodo semplice per. La popolare e amata conduttrice Rai ha avuto un serio problema di salute. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice intervento ai denti si è trasformato in un vero incubo. La semiparalisi del volto che è durata diversi giorni ha fatto temere il peggio. Poi, per fortuna, sembra che tutto sia andato per il meglio. Certo il problema non è stato risolto totalmente, ma il ritorno a Domenica In nella giornata del 20 giugno è stato un segnale positivo. “Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni difficili. Volevo dirvi che io domenica però ci ...