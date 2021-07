È morta Raffaella Carrà | l' icona pop che ha conquistato il mondo

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 luglio 2021) «ci ha lasciati. È andata in unmigliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio della regina della televisione italiana: famosa in Italia e nel resto delper il suo stile unico, una carriera straordinaria divisa tra i successi televisivi e i trionfi in musica. Cantante ballerina, autrice e conduttrice televisiva, laera stata recentemente definita dal quotidiano inglese The Guardian "l'culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso". ...