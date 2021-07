È morta Raffaella Carrà | l' icona pop che ha conquistato il mondo

(Di lunedì 5 luglio 2021) «ci ha lasciati. È andata in unmigliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste parole l'excompagno Sergio Iapino ha dato il triste annuncio della morte della regina della televisione italiana, famosa in patria e nel resto delper il suo stile unico. Era nata a Bologna il 18 giugno 1943. Una carriera straordinaria quella della, divisa tra i successi televisivi e i trionfi in musica. Cantante ballerina, attrice, autrice e conduttrice televisiva, laera stata recentemente definita dal ...

Durante la sua lunga carrieraCarrà è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna.Carrà si ...ROMA - ÈCarrà . L'artista aveva 78 anni. 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento ...“Raffaella ci ha lasciati. Raffaella Carrà si è spenta a 78 anni alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripa ...Com’è morta Raffaella Carrà, “malattia aveva attaccato suo corpo da qualche tempo”. Ma in pochi lo sapevano: aveva scelto di non far trapelare la notizia per non turbare nessuno Raffaella Carrà è ...