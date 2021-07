È morta Raffaella Carrà, la regina della tv (Di lunedì 5 luglio 2021) A darne l’annuncio Sergio Iapino. Showgirl, ballerina, cantante e presentatrice, ha fatto la storia del piccolo schermo con Canzonissima, Pronto Raffaella e Carràmba! Che sorpresa (Foto: Getty Images)È morta all’età di 78 anni Raffaella Carrà. Ad annunciarlo è il regista Sergio Iapino, che è stato a lungo suo compagno: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Cantante, ballerina, presentatrice televisiva, vero prototipo della showgirl italiana, è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) A darne l’annuncio Sergio Iapino. Showgirl, ballerina, cantante e presentatrice, ha fatto la storia del piccolo schermo con Canzonissima, Prontomba! Che sorpresa (Foto: Getty Images)Èall’età di 78 anni. Ad annunciarlo è il regista Sergio Iapino, che è stato a lungo suo compagno: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Cantante, ballerina, presentatrice televisiva, vero prototiposhowgirl italiana, è ...

