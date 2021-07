È morta Raffaella Carrà | la notizia sconvolge l’Italia Il compagno | “Ecco cosa aveva”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Gravissimo lutto per il mondo della musica. Addio ad una grande artista italiana,. Ad annunciare laè stato Sergio Japino, che ha dato la tristeunendosi al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni: “ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Unache ha ovviamente angosciato tutti, che non si aspettavano di ricevere unadel genere. Se n’è andata a 78 anni di età. Ne ...