È morta Raffaella Carrà Il Guardian | “Un’icona culturale”

(Di lunedì 5 luglio 2021)è scomparsa all’età di 78 anni. Ill’ha definita “che ha rivoluzionato l’intrattenimento italiano” Si è spenta all’età di 78 anni. “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Con queste parole, Sergio Japino ha dato il triste annuncio. Nata a Bologna il 18 giugno 1943 comeMaria Roberta Pelloni, dopo il debutto in televisione in “Tempo di ...

Leggi anche ÈCarrà: a 78 anni scompare la regina della televisione Le canzoni diCarrà in "Ballo Ballo": su Amazon il film spagnolo che celebra il mito pop italiano Nella ...E'Carrà. La grande artista si è spenta il 5 luglio alle 16.20. "ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo ...Sempre nel 1976 ottenne un grande successo in Spagna. Il dittatore Franco era appena morto e lei conduceva La hora de Raffaella, cantando e ballando come faceva in Italia. “Sono stata fortunata, il ...Prima showgirl del piccolo schermo in bianco e nero, Raffaella Carrà, morta oggi all'età di 78 anni, si era guadagnata il titolo di "regina della ...