E' morta Raffaella Carrà | «Ha insegnato all' Italia bigotta la semplicità dell' amore»

(Di lunedì 5 luglio 2021) La leggendaria artista e presentatrice tvci ha lasciato oggi all'età di 78anni. «È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre» recita il comunicato con cui Sergio Japino ha dato la triste notizia. Lasi è spenta alle ore 16.20 di oggi a causa di una malattia che l'aveva colpita da qualche tempo. L'na più amata al mondo aveva deciso di mantenere segreta la sua condizione, volontà che è stata rispettata da tutti.ci teneva affinchè il suo calvario non ...

Carrà èall'età di 78 anni. Sergio Iapino ha dato il triste annuncio che sconvolge il mondo dello spettacolo unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, ...Carrà, il dolore di Pippo Baudo. 'Sono immensamente scosso. È stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono ...Raffaella Carrà è morta oggi, ma ci ha lasciato in eredità alcune delle canzoni che hanno fatto la storia e che sono conosciute in tutto il mondo. La top 10 ...