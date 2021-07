E' morta Raffaella Carrà, eccola nel 2017 al funerale di Boncompagni (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 05 luglio 2021 Raffaella Carrà nel 2017 al funerale di Boncompagni: 'Insieme abbiamo fatto tanta strada'. La showgirl si è spenta oggi all'età di 78 anni. Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 05 luglio 2021nelaldi: 'Insieme abbiamo fatto tanta strada'. La showgirl si è spenta oggi all'età di 78 anni.

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - fedepalmi : RT @LokiSnape: MA IN CHE SENSO È MORTA RAFFAELLA CARRÀ no raga no vi prego, doveva condurre l'Eurovision 2022 in Italia no raga ho il cuore… - yessoymoi : CHE CAZZO VUOL DIRE CHE È MORTA RAFFAELLA CARRÀ???? -