Dua Lipa con mini completino rosa confetto: i fan notano il dettaglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Dua Lipa, il completino rosa confetto è da sballo: è pronta a scendere in campo, ma i fan notano qualcosa in evidenza che manda tutto in tilt E’ ormai la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 luglio 2021) Dua, ilè da sballo: è pronta a scendere in campo, ma i fanqualcosa in evidenza che manda tutto in tilt E’ ormai la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

VaranasiEle : RT @HuertDeAuteuil: Cioè raga guardate i vestiti che aveva 40 anni fa la Carrà e ditemi se non potrebbe metterli oggi tipo Dua Lipa, shocka… - HuertDeAuteuil : Cioè raga guardate i vestiti che aveva 40 anni fa la Carrà e ditemi se non potrebbe metterli oggi tipo Dua Lipa, shockante #techetechete - lucaloveslouis : RT @LostinmyheadG: comunque se ascolti one direction, harry styles, louis tomlinson, shawn mendes, liam payne, zayn, niall horan, 5sos, col… - o0_SMG_0o : RT @VanityFairIt: Ci stavate pensando? - Gh0st0fYou_ : RT @ALEXIAC4LCIN8: allora sono andata da H&M e c'erano maglie di Shawn Mendes, Dua Lipa, Justin Bieber...quando la petizione per fare quell… -