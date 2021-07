Droga in Sicilia: 85 misure cautelari tra Palermo, Trapani, Roma e Napoli. I nomi (Di lunedì 5 luglio 2021) Smantellate cinque organizzazioni criminali dedite al traffico di Droga della Sicilia Occidentale (Palermo e Trapani). Questa mattina i carabinieri e la DDA hanno eseguito ben 85 misure cautelari con 63 arresti in carcere, 18 ai domiciliari e 4 obblighi di dimora. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Smantellate cinque organizzazioni criminali dedite al traffico didellaOccidentale (). Questa mattina i carabinieri e la DDA hanno eseguito ben 85con 63 arresti in carcere, 18 ai domiciliari e 4 obblighi di dimora. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

