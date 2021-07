DRE Champs Day, i Ducatisti in pista a Misano insieme ai piloti del Campionato Mondiale Superbike (Di lunedì 5 luglio 2021) In pista coi centauri Ducati della SBK . Presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli venerdì 16 luglio 2021 debutta il DRE Champs Day , il format pensato da Ducati per consentire ai suoi ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Incoi centauri Ducati della SBK . Presso ilWorld Circuit Marco Simoncelli venerdì 16 luglio 2021 debutta il DREDay , il format pensato da Ducati per consentire ai suoi ...

Advertising

BarbaraPremoli : DRE Champs Day: Ducatisti a Misano coi piloti del Mondiale Superbike - MotoriNoLimits : DRE Champs Day: Ducatisti a Misano coi piloti del Mondiale Superbike - infoitsport : “DRE Champs Day”, in pista a Misano con i piloti Ducati Superbike - infoitsport : DRE Champs Day: il 16 luglio appassionati e piloti in pista - Motoblog - motoblogit : DRE Champs Day: il 16 luglio appassionati e piloti in pista -