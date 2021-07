Dramma Serena Grandi, il disperato appello: “State attente” (Di lunedì 5 luglio 2021) Drammatico appello di Serena Grandi: “Per colpa di dottori sbagliati ho perso un seno”. L’attrice emiliana deve fare i conti con un problema di malasanità websourceSerena Grandi ha vissuto un vero e proprio incubo: un momento Drammatico che l’ha fatta soffrire a lungo, da circa tre anni. L’attrice emiliana, 63 anni, è stata vittima di un grave caso di malasanità. Quando si è sottoposta a un intervento di lipofilling i medici che l’hanno operata non si sono accorti che sotto il seno sinistro aveva un carcinoma. Si tratta di un tumore che non è stato diagnosticato in ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 5 luglio 2021)ticodi: “Per colpa di dottori sbagliati ho perso un seno”. L’attrice emiliana deve fare i conti con un problema di malasanità websourceha vissuto un vero e proprio incubo: un momentotico che l’ha fatta soffrire a lungo, da circa tre anni. L’attrice emiliana, 63 anni, è stata vittima di un grave caso di malasanità. Quando si è sottoposta a un intervento di lipofilling i medici che l’hanno operata non si sono accorti che sotto il seno sinistro aveva un carcinoma. Si tratta di un tumore che non è stato diagnosticato in ...

Advertising

zazoomblog : Serena Grandi: il dramma del tumore - #Serena #Grandi: #dramma #tumore - zazoomblog : Serena Grandi: il dramma del tumore - #Serena #Grandi: #dramma #tumore - PasqualeMarro : Dramma per #SerenaGrandi: “ho perso…” - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 luglio: dramma dopo l'operazione, Serena distrutta - infoitcultura : Serena Autieri in lacrime: il dramma per il grande attore morto -