Dotan | “Mercy un gospel profondo | pieno di guarigione ed energia”

(Di lunedì 5 luglio 2021) “E’ una canzone sul perdono, su quando ci ripensi e ti dispiace per le cose. Mi ci sono interrogato su questi temi e ci ho sofferto per tanto tempo, e ad un certo punto mi sono detto ‘E’ tempo di perdonare te stesso e accettare di imparare dalle cose che accadono'”. In un’intervista a tu per tu con l’Adnkronos, l’artista israelianodescrive così il suo nuovo singolo ‘’, uno dei brani che ha anticipato l’uscita dell’album ‘Satellites’ che, oltre a comprendere le hit ‘Numb’, ‘No words’ e ‘There Will be a Way’, comprende altri otto brani intensi e ‘sacrali’, instile. “Abbiamo bisogno di fare degli ...

L'artista all'Adnkronos: "La pandemia periodo difficile, non vedo l'ora di tornare sul palco" "E' una canzone sul perdono, su quando ci ripensi e ti dispiace per le cose. Mi ci sono interrogato su que ...A "Numb" sono seguiti altri singoli di successo, come il recente "Mercy" , canzone profonda, intensa, melanconica e sacrale. Dotan ha voluto regalarci una splendida ed esclusiva performance del brano ...