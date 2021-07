Dopo l’esame di inglese, Chiesa spiazza tutti sulla Spagna: quiz superato a pieni voti – Il video (Di lunedì 5 luglio 2021) Un test sulla Spagna e la sua cultura, anche calcistica. Federico Chiesa è stato protagonista di una clip diffusa sui canali social della Nazionale italiana di calcio e il risultato è stato, ancora una volta, sorprendente per quanto riguarda le sue capacità con lingue e culture straniere. L’esterno bianconero, infatti, si è prestato a un quiz in vista della sfida di domani 6 luglio contro le Furie Rosse. E rispondendo alle domande, ha sfoggiato skill di lingua e cultura spagnola che potranno tornare utili per capire, magari, le strategie dei prossimi avversari dell’Italia. Chiesa dunque si conferma un ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Un teste la sua cultura, anche calcistica. Federicoè stato protagonista di una clip diffusa sui canali social della Nazionale italiana di calcio e il risultato è stato, ancora una volta, sorprendente per quanto riguarda le sue capacità con lingue e culture straniere. L’esterno bianconero, infatti, si è prestato a unin vista della sfida di domani 6 luglio contro le Furie Rosse. E rispondendo alle domande, ha sfoggiato skill di lingua e cultura spagnola che potranno tornare utili per capire, magari, le strategie dei prossimi avversari dell’Italia.dunque si conferma un ...

