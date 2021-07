Dopo averlo votato alla Camera, ora Italia Viva vuole cambiare il ddl Zan (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: La presse)Dopo le ostruzioni della Lega e l’intervento diplomatico del Vaticano, Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha proposto di modificare il cosiddetto ddl Zan, il disegno di legge presentato dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan per contrastare l’omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo. Da mesi in discussione al Senato, il testo mira a estendere la portata della normativa già esistente sui reati d’odio agli atteggiamenti discriminatori verso la comunità lgbt+, le donne e le persone con disabilità. Secondo le dichiarazioni di Renzi, intervistato da Repubblica, le modifiche servirebbero a accelerare ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: La presse)le ostruzioni della Lega e l’intervento diplomatico del Vaticano,, il partito di Matteo Renzi, ha proposto di modificare il cosiddetto ddl Zan, il disegno di legge presentato dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan per contrastare l’omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo. Da mesi in discussione al Senato, il testo mira a estendere la portata della normativa già esistente sui reati d’odio agli atteggiamenti discriminatori verso la comunità lgbt+, le donne e le persone con disabilità. Secondo le dichiarazioni di Renzi, intervistato da Repubblica, le modifiche servirebbero a accelerare ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo averlo Cirinnà contro Italia Viva: 'Con il loro voto i numeri in Senato ci sono. Renzi strizza l'occhio alla destra per...' Cirinnà ricorda che "Italia viva ha votato il testo Zan alla Camera dopo averlo mediato con noi per oltre un anno in un tavolo tecnico in cui c'era per loro Lucia Annibali. Quello che si poteva ...

