Dopo averlo votato alla Camera | ora Italia Viva vuole cambiare il ddl Zan

Il partito di Matteo Renzi ha proposto un compromesso con le richieste di modifica della destra, facendo venir meno la maggioranza per l'approvazione del ddl al Senato (foto: La presse)Dopo le ostruzioni della Lega e l'intervento diplomatico del Vaticano, Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha proposto di modificare il cosiddetto ddl Zan, il disegno di legge presentato dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan per contrastare l'omolesbobitransfobia, la misoginia e l'abilismo. Da mesi in discussione al Senato, il testo mira a estendere la portata della normativa già esistente sui reati d'odio agli atteggiamenti ...

