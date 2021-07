Donnarumma | parla Paratici | “Uno dei giovani migliori al mondo Su di lui alla Juve…”

Advertising

JUpensiero : ?? VIDEO, Di Marzio intervista #Paratici che parla di #Berardi ad un passo dalla #Juve, il segreto di #Chiesa, il ri… - sportli26181512 : Italia, Zenga su Donnarumma: 'Le prime 3 partite potevo giocarle anche io, poi nessuno affidabile come lui': Walter… - maio_pie : La foto agnelli Raiola con il segno (ti chiamo) comincia a preoccuparmi si parla di Pogba al PSG Donnarumma a meno… - giovanni_delle : E poi Pedullà cazzo parla io sto ancora aspettando Donnarumma alla juve e Pepe e James a l'Inter . - francof61060455 : X due parate normali esaltano Donnarumma, x un'uscita in cui si fa male xchè prende il pallone con un dito nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma parla

Ma non sisolo con un allenatore , se ne sentono tanti e poi in base alle motivazioni si ... Infine parole su Massimiliano Allegri e Gigio: ' Allegri sarebbe arrivato nel caso in cui ...Commenta per primo Walter Zenga, ex portiere di Inter e Nazionale,a la Gazzetta dello Sport dell'estremo difensore azzurro Gigio: 'Come ho visto finorain questo Europeo? Le prime tre partite potevo giocarle anche io, poi come lo conosco: ...Michele Criscitiello su TMW: Cannavaro, nel 2006, aveva 33 anni. Chiellini oggi ne ha 37. L'Italia del 2006 era reduce da un terremoto politico, non tecnico. E' scontato fare paragoni ...L'ex ds bianconero Fabio Paratici si è espresso anche su Gianluigi Donnarumma in diretta su Sky: "Avrei preso Donnarumma alla Juventus? Sono il direttore sportivo del ...