Donna trovata morta in casa con una profonda ferita alla testa: una persona fermata a Livorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Una Donna di 62 anni è stata trovata senza vita, una profonda ferita alla testa, all’interno della sua abitazione a Livorno, sabato scorso, e ci sarebbe una prima svolta nel caso. Stando a quanto si apprende, la polizia avrebbe fermato una persona il cui alibi, già durante le prime battute d’indagine, non avrebbe convinto. Donna morta in casa a Livorno: una persona fermata A essere sottoposto a fermo sarebbe il marito della vittima, Ginetta Giolli, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Unadi 62 anni è statasenza vita, una, all’interno della sua abitazione a, sabato scorso, e ci sarebbe una prima svolta nel caso. Stando a quanto si apprende, la polizia avrebbe fermato unail cui alibi, già durante le prime battute d’indagine, non avrebbe convinto.in: unaA essere sottoposto a fermo sarebbe il marito della vittima, Ginetta Giolli, ...

