Donald Tusk ritorna leader del più grande partito di opposizione polacco (Di lunedì 5 luglio 2021) Sabato, l'ex primo ministro polacco ed ex capo del Consiglio dell'UE Donald Tusk ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sulla scena politica interna come leader ad interim della Piattaforma civica. "Ci alzeremo contro il male che regna oggi in Polonia" ha dichiarato. Donald Tusk: chi è e cosa vuole fare in Polonia? Il giorno è

