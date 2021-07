Disney, addio al saluto a “ragazzi e ragazze”: al suo posto il neutro “sognatori” (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – La Disney sempre più “gender”: già da tempo il colosso dell’intrattenimento per bambini e non solo strizza l’occhio alle istanze Lgbt. Non poteva essere diverso anche per i suoi parchi a tema. negli Stati Uniti nessua voce darà più il benvenuto a “ragazze e ragazzi” …. Disney, no al benvenuto a “ragazze e ragazzi” Come da tradizione, d’estate i parchi della Disney offrono ai più piccoli e alle loro famiglie gli spettacoli notturni di fuochi d’artificio che dopo l’apice della pandemia di Covid tornano ad allietare i più piccoli e le loro famiglie. Ma un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Lasempre più “gender”: già da tempo il colosso dell’intrattenimento per bambini e non solo strizza l’occhio alle istanze Lgbt. Non poteva essere diverso anche per i suoi parchi a tema. negli Stati Uniti nessua voce darà più il benvenuto a “” …., no al benvenuto a “” Come da tradizione, d’estate i parchi dellaoffrono ai più piccoli e alle loro famiglie gli spettacoli notturni di fuochi d’artificio che dopo l’apice della pandemia di Covid tornano ad allietare i più piccoli e le loro famiglie. Ma un ...

Advertising

morettweet : RT @IlPrimatoN: Meglio un saluto 'non binario' ?????? - AlexSanna38 : RT @IlPrimatoN: Meglio un saluto 'non binario' ?????? - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Meglio un saluto 'non binario' ?????? - IlPrimatoN : Meglio un saluto 'non binario' ?????? - 6dimattina_ : Disney+ ha messo tutte le stagioni di the walking dead mi sento male addio vita sociale -