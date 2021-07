Diana Del Bufalo: “Fidanzato? Soffrivo di dipendenza emotiva”, com’è guarita (Di lunedì 5 luglio 2021) News La fine di una relazione importante ha spinto l’ex concorrente di Amici a precipitare in una crisi di astinenza con attacchi di panico Pubblicato su 5 Luglio 2021 L’amore troppo spesso fa male. Ne sa qualcosa Diana Del Bufalo che qualche tempo fa ha dovuto fare i conti con una dipendenza emotiva. Circa due anni fa è finita una relazione importante – l’artista non fa mai riferimento al nome dell’ex Fidanzato ma è palese si tratti di Paolo Ruffini – e Diana ne ha sofferto parecchio. Così tanto da avere addirittura delle forti crisi di panico, che hanno rovinato la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) News La fine di una relazione importante ha spinto l’ex concorrente di Amici a precipitare in una crisi di astinenza con attacchi di panico Pubblicato su 5 Luglio 2021 L’amore troppo spesso fa male. Ne sa qualcosaDelche qualche tempo fa ha dovuto fare i conti con una. Circa due anni fa è finita una relazione importante – l’artista non fa mai riferimento al nome dell’exma è palese si tratti di Paolo Ruffini – ene ha sofferto parecchio. Così tanto da avere addirittura delle forti crisi di panico, che hanno rovinato la ...

Advertising

IlContiAndrea : Non era perfetta, del resto chi di noi lo è, ma Diana ha senza dubbio segnato un'epoca. Una donna intelligente e se… - Diana_gio_ : Qualcuno che ha voglia di fare comunella per il concerto del 3? #LouisTomlinson - Diana_gio_ : RT @Syndrome_Harryy: No privacy e poi escono foto del tuo culetto e la limonata con Olivia. Harry fra ce la fai - marrionad_diana : RT @albertoangela: Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dandogli… - absolutelyFF : E’ morta #RaffaellaCarra ????. Vabbè dai ci resta la Ferragni e Diana del Bufalo. Siamo a cavallo. -