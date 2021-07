Diabete Italia Onlus: lettera aperta al Ministro Speranza per garantire l'accesso alle terapie più innovative a tutte le persone con diabete di tipo 2 (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Roma, 5 luglio 2021. Sono 4 milioni i casi accertati di diabete in Italia (l'8,5% della popolazione), oltre 1 milione le persone che ancora non sanno di averlo. La diffusione di questa malattia, quasi raddoppiata negli ultimi 30 anni, non arresta la sua corsa. A peggiorare ulteriormente questo scenario, la terribile pandemia da Covid-19 che ha particolarmente colpito i pazienti con diabete: il 27% delle persone decedute in Italia, a causa del Sars-Cov 2, ne soffriva. Il lockdown ha poi limitato l'erogazione delle visite da parte del Servizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Roma, 5 luglio 2021. Sono 4 milioni i casi accertati diin(l'8,5% della popolazione), oltre 1 milione leche ancora non sanno di averlo. La diffusione di questa malattia, quasi raddoppiata negli ultimi 30 anni, non arresta la sua corsa. A peggiorare ulteriormente questo scenario, la terribile pandemia da Covid-19 che ha particolarmente colpito i pazienti con: il 27% delledecedute in, a causa del Sars-Cov 2, ne soffriva. Il lockdown ha poi limitato l'erogazione delle visite da parte del Servizio ...

