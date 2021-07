Di Marzio: “Insigne, De Laurentiis scarica le responsabilità sul giocatore. Film già visto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Gianni Di Marzio, commenta le parole di Aurelio De Laurentiis sulla questione rinnovo per Lorenzo Insigne. L’ex allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, su TMW Radio. Di Marzio ha commentato la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e numero 10 della nazionale italiana di Roberto Mancini: “Secondo me è un Film già visto. E’ una mossa che non è piaciuta, quella di scaricare sul giocatore le responsabilità di un mancato rinnovo. Io sono per lui e per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 luglio 2021) Gianni Di, commenta le parole di Aurelio Desulla questione rinnovo per Lorenzo. L’ex allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, su TMW Radio. Diha commentato la questione legata al rinnovo di Lorenzo, capitano del Napoli e numero 10 della nazionale italiana di Roberto Mancini: “Secondo me è ungià. E’ una mossa che non è piaciuta, quella dire sulledi un mancato rinnovo. Io sono per lui e per ...

