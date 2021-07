Deva Cassel e Monica Bellucci | insieme | per la prima volta | sulla cover di Vogue Italia

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni: che cosa vogliono, che cosa pensano, come conoscerli e capirli. In copertina, la giovanissima Deva Cassel ritratta per la prima volta insieme alla madre, l’attrice Monica Bellucci.