Denunciato commerciante | era in possesso di stupefacenti e porto d’armi abusivo

TvSicilia24 : Aragona: Contrasto spaccio stupefacenti, un commerciante nei guai. Denunciato - SiciliaTV : E' stato trovato in possesso di una dose di crack, e di un coltello a serramanico, con lama di... #aragona… - GDS_it : Trovato con crack e cocaina, denunciato un commerciante di #Aragona - ScrivoLibero : #Aragona, contrasto allo spaccio di #stupefacenti: denunciato commerciante - - ag_notizie : 'In possesso di crack, cocaina, marijuana, eroina e di un coltellaccio': denunciato commerciante… -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciato commerciante

Uncinquantenne di Aragona è stato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e porto abusivo di ...Ilè statoa piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento che valuterà la sua posizione in relazione alle ipotesi di reato di detenzione ai fini di ...Un imprenditore attivo nel territorio livornese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver costituito, eludendo la tassazione, una ditta ...CONTROLLI DEI CARABINIERI. 2 arresti e 1 denuncia nelle ultime 24 ore. I controlli messi in atto dai carabinieri di Ostia continuano senza sosta, soprattutto in questo momento molto delicato, in cui, ...