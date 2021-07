Dele Alli | “Annata pessima | ho perso anche la Nazionale Sta solo a me ritrovare il filo”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Intervistato da Goal.com, il centrocampista del Tottenham,, si è raccontato in merito all’al Tottenham, che gli ha impedito di partecipare a Euro 2020. Queste le sue parole: “Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare con Mourinho è stata una grande esperienza da cui ho imparato molto. E’ stata una, un periodo nerissimo. Hotutto, la, gli Europei. Insomma, devo...

Una stagione da "riserva di lusso" senza mai incidere. Una forma fisica deludente, almeno per chi lo ha allenato, e adesso solamente tanta voglia di ripartire e fare meglio.si è raccontato a Goal parlando dell'annata vissuta con José Mourinho al Tottenham che ha sancito, suo malgrado, un calo netto rispetto alle precedenti annate dove l'inglese sembrava poter ...Tony Damascelli per 'il Giornale' depay Nome o cognome, a scelta. Così si dovrebbe fare per i calciatori che, per regolamento, debbono indossare una maglietta da gioco con l' identità anagrafica. Ma ...Intervistato da Goal, Dele annuncia il riscatto dopo una stagione deludente: "Mi alleno ogni giorno, non bado alle critiche della gente".CON MOU - "Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare con Mourinho è stata una grande espe ...