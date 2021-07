Decreto Sostegni Bis, tra gli emendamenti anche 300 milioni di euro per ecoincentivi auto (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – C’è anche il rifinanziamento del fondo per gli incentivi per l’acquisto di veicoli euro 6 o elettrici nel primo pacchetto di emendamenti presentati in Commissione Bilancio della Camera al Decreto Sostegni Bis. Complessivamente sul piatto ci sarebbero 300 milioni di euro fino al 31 dicembre. Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivare l’acquisto di veicoli euro 6. La novità potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di utilizzare i nuovi incentivi statali anche per l’acquisto di veicoli usati, purché non ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – C’èil rifinanziamento del fondo per gli incentivi per l’acquisto di veicoli6 o elettrici nel primo pacchetto dipresentati in Commissione Bilancio della Camera alBis. Complessivamente sul piatto ci sarebbero 300difino al 31 dicembre. Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivare l’acquisto di veicoli6. La novità potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di utilizzare i nuovi incentivi stataliper l’acquisto di veicoli usati, purché non ...

