Decreto Sostegni bis, Sasso all’attacco: “Prossime ore decisive, migliaia di cattedre che rischiano di rimanere scoperte” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sottosegretario dell'Istruzione, Rossano Sasso, in un post su Facebook, va all'attacco in vista dell'approvazione dell'emendamento al Decreto Sostegni bis sulla stabilizzazione dei precari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sottosegretario dell'Istruzione, Rossano, in un post su Facebook, va all'attacco in vista dell'approvazione dell'emendamento albis sulla stabilizzazione dei precari. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Decreto Sostegni bis, Sasso all’attacco: “Prossime ore decisive, migliaia di cattedre che rischiano di rimanere sco… - Agenzia_Ansa : Decreto Sostegni bis, verso altri 300 milioni per ecoincentivi auto. Previsti 200 milioni per euro 6 benzina e dies… - iltabloid : Decreto sostegni bis, come avviene l'accredito dei 1000 euro - GiaPettinelli : Decreto Sostegni bis: verso altri 300 mln per ecoincentivi auto - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Decreto Sostegni bis: verso altri 300 mln per ecoincentivi auto #ecoincentivistatali -