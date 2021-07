Decreto sostegni bis, 70mila precari da assumere. Pd e Lega per stabilizzazione senza concorso, il governo per riserva del 30% sui posti. Le ultime notizie (Di lunedì 5 luglio 2021) Settimana cruciale per il Decreto sostegni bis. Il governo Draghi e la maggioranza che lo sostiene in Parlamento cercano l'intesa sui numeri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Settimana cruciale per ilbis. IlDraghi e la maggioranza che lo sostiene in Parlamento cercano l'intesa sui numeri. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni Domanda contributi a fondo perduto alternativi al via: istruzioni sui dati delle fatture da considerare Domanda contributi a fondo perduto alternativi al via da oggi, 5 luglio: anche il secondo pilastro del pacchetto previsto dal Decreto Sostegni bis prende forma. Dopo aver effettuato i pagamenti automatici per le partite IVA che avevano già beneficiato della precedente tornata di aiuti, l' Agenzia delle Entrate con il ...

Fondo perduto attività stagionali, domande da oggi 5 luglio: modulo e istruzioni La misura, alternativa ai contributi a fondo perduto automatici, è presente nel testo del Decreto Sostegni bis ( Dl n. 73/2021, articolo 1, commi da 5 a 15 ). Dopo l'approvazione del modello per la ...

Decreto sostegni bis, immettere in ruolo tutti coloro che hanno un titolo di specializzazione. TESTO EMENDAMENTO Orizzonte Scuola Sostegni Bis: accantonati due emendamenti su proroga concessioni giochi La Commissione Bilancio della Camera sta proseguendo l’esame delle proposte emendative presentate al decreto recante ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i gi ...

Mercato auto, 300 milioni per nuovi incentivi? Uno degli emendamenti al decreto Sostegni bis prevede ulteriori fondi l'acquisto di vetture nuove, aprendo alla vendita di quelle usate di ultima generazione tra privati ...

