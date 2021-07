Deborah o Maddalena? Ogni nome rivela una cultura

(Di lunedì 5 luglio 2021) Alla lettrice incinta Giuseppe Conte, ma non lui. Quell’altro: cioè l’esponente delle patrie lettere celebrato sin dagli anni Settanta, noto meno di un calciatore ma molto come poeta. Il primo giugno 2018, in piena maturità artistica e anagrafica, affrontò un imprevisto che condivideva con sessanta milioni di italiani ma che lo accomunava a uno solo di loro: l’avvocato pugliese cui un flebile curriculum e l’inosservata biografia non impedivano di assurgere, quel giorno, alla carica di presidente del Consiglio. Natura non facit saltus. La politica italiana invece sì, anche se gli attuali sviluppi risultano più favorevoli al poeta che all’avvocato circa il futuro riequilibrio ...

PalmierF : RT @ilfoglio_it: Tradizioni famigliari oppure mode del momento, eredità o devozione mistica. La scelta del nome è sempre più complicata non… - ilfoglio_it : Tradizioni famigliari oppure mode del momento, eredità o devozione mistica. La scelta del nome è sempre più complic… -

Ultime Notizie dalla rete : Deborah Maddalena

Il Foglio

Alla lettrice incinta Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato? Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I ...... insieme a Matteo Mittica " conclude l'assessoreOttali " a unire sport e turismo nella ... aFiaschi per aver come sempre messo a disposizione la sua esperienza e la sua competenza, ...Tradizioni famigliari oppure mode del momento, eredità o devozione mistica. La scelta è sempre più complicata non solo per i neogenitori ma anche per gli scrittori e gli sceneggiatori. Indagine ...Montecatini, in trenta hanno ottenuto il massimo dei voti. Particolare soddisfazione per chi si è diplomato nell’indirizzo serale ...