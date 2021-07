De Luca e Bonomi a Benevento | il riepilogo della giornata VIDEO – FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mattinata beneventana per il governatoreRegione Campania, Vincenzo De, in citta? per l’evento organizzato in occasioneprestigiosa visita del presidente nazionale di Confindustria Carlopresso l’hub vaccinale dedicato alle attivita? economiche e produttiveprovincia di, situato nell’area Asi di Ponte Valentino. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.