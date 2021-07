De Luca all’Asl di Benevento | “Bene i vaccini Elezioni? Sto con coalizione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Mattinataventana per Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania, prima di raggiungere l’Hub vaccinale di Ponte Valentino, ha fatto tappa alla sede dell’Asl. “C’è stato qualche piccolo focolaio in zona, ma ae provincia abbiamo raggiunto un tasso di vaccinazioni molto importante, molto significativo. Siamo molto soddisfatti“, si è aperta con i complimenti al territorio sannita la visita all’azienda sanitaria locale. Non solo covid, però, al centro dei pensieri del Governatore, il quale si è proiettato alle prossime ...