De Laurentiis | Rinnovo Insigne? Se mi dice che si è stancato e vuole andare in giro per l' Europa | sarà una sua decisione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso di un forum al Centro Commerciale Jambo, il presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto in collegamento telefonico, ecco i momenti salienti: "Riscatto dopo il fallimento? Quando sono arrivato, venivo da Los Angeles dopo un film, passavo da Capri per una decina di giorni di recupero vacanziero come da anni. Lì mi dissero che il Napoli era fallito, e non masticando nulla di calcio, anche se mio padre mi fece vedere quelle poche partite proprio del Napoli, contro il parere della mia famiglia ho provato a prendere questo pezzo di carta, credo per 37mln senza avere un calciatore e nulla, prendendomi in carico anche degli impiegati e così cominciai in ...