Ddl Zan, tutte le partite che stanno dietro alla giravolta di Matteo Renzi e Italia viva (Di lunedì 5 luglio 2021) Se a Matteo Renzi fa piacere, possiamo fare finta di credere che al centro delle sue preoccupazioni ci sia la sopravvivenza del disegno di legge contro l’omotransfobia. Che le modifiche proposte da Italia viva al ddl Zan siano necessarie e non un assist alla destra che vuole affossare la legge, che si stia (di nuovo) sacrificando per il Paese e che lui sia l’unico (di nuovo) a sapere “come si fa la politica”. La partita però è molto più grande e diversa da quella che può sembrare al termine di una delle sue ennesime dirette Facebook. Cosa vuole davvero il pugnalatore del governo Conte 2? E perché, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Se afa piacere, possiamo fare finta di credere che al centro delle sue preoccupazioni ci sia la sopravvivenza del disegno di legge contro l’omotransfobia. Che le modifiche proposte daal ddl Zan siano necessarie e non un assistdestra che vuole affossare la legge, che si stia (di nuovo) sacrificando per il Paese e che lui sia l’unico (di nuovo) a sapere “come si fa la politica”. La partita però è molto più grande e diversa da quella che può sembrare al termine di una delle sue ennesime dirette Facebook. Cosa vuole davvero il pugnalatore del governo Conte 2? E perché, ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - falce_e : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, tutte le partite che stanno dietro alla giravolta di Matteo Renzi e Italia viva - herisson13 : « Alla fine, la differenza è sempre la stessa: quella tra riformisti e massimalisti. Esattamente come ai tempi dell… -