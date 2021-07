Ddl Zan: spiegando ‘l’inaffidabilità’ di Renzi e Salvini, Letta annuncia che si rifiuta che il voto segreto (Di martedì 6 luglio 2021) Letta (Pd): “”il Pd non chiederà il voto segreto su emendamenti” Dunque, rispetto al Ddl Zan, intervenendo su La7 Enrico Letta afferma con sicurezza che “il Pd non chiederà il voto segreto su nessun emendamento”. Letta (Pd): “Nel momento in cui Renzi si sfila, si copre con il voto segreto” In poche parole, spiega ancora il segretario del Pd, “La legge Zan, non la vuole FdI, e non la vuole la Lega. La maggioranza che l’ha approvato alla Camera deve farsi carico di approvarla al Senato. Nel momento in cui ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021)(Pd): “”il Pd non chiederà ilsu emendamenti” Dunque, rispetto al Ddl Zan, intervenendo su La7 Enricoafferma con sicurezza che “il Pd non chiederà ilsu nessun emendamento”.(Pd): “Nel momento in cuisi sfila, si copre con il” In poche parole, spiega ancora il segretario del Pd, “La legge Zan, non la vuole FdI, e non la vuole la Lega. La maggioranza che l’ha approvato alla Camera deve farsi carico di approvarla al Senato. Nel momento in cui ...

fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - davidefaraone : Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato… - premessoche : RT @fabio_difra: Oggi è una giornata di merda per i gays. Al momento siamo alla fase della negazione per la scomparsa di Raffaella Carrà, a… - MauroCioffari : Mauro Cioffari: “DDL Zan contro i crimini di odio dedicato alla Carrà e si approvi subito così com’è”. -