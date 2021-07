Ddl Zan, Renzi e il patto ‘al buio’ con la destra: “Proposta di Scalfarotto elimina controversie. Vedremo se la Lega si tirerà indietro” (Di lunedì 5 luglio 2021) La sua è una mossa per “salvare” il ddl Zan. Chi critica perché vorrebbe l’approvazione del testo già passato alla Camera senza modificarlo? Vuole affossarlo, perché al Senato “non ci sono i numeri”. Insomma, serve dialogare con la destra. E non solo sui diritti, anche per l’elezione del presidente della Repubblica. Matteo Renzi spiega la mossa di Italia Viva che ha presentato emendamenti al disegno di legge contro l’omotransfobia, perfino a quell’articolo 1 che una sua senatrice, Lucia Annibali, ha contribuito a scrivere. Modifiche al ‘buio’, nell’ottica di un patto con i leghisti, che rischiano di vedere un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) La sua è una mossa per “salvare” il ddl Zan. Chi critica perché vorrebbe l’approvazione del testo già passato alla Camera senza modificarlo? Vuole affossarlo, perché al Senato “non ci sono i numeri”. Insomma, serve dialogare con la. E non solo sui diritti, anche per l’elezione del presidente della Repubblica. Matteospiega la mossa di Italia Viva che ha presentato emendamenti al disegno di legge contro l’omotransfobia, perfino a quell’articolo 1 che una sua senatrice, Lucia Annibali, ha contribuito a scrivere. Modifiche al ‘, nell’ottica di uncon i leghisti, che rischiano di vedere un nuovo ...

