Dayane Mello | ritorno di fiamma con Andrea Turino?

(Di lunedì 5 luglio 2021)ha un nuovo amore? La modella brasiliana, finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è mostrata su Instagram insieme ad, con cui si trova in vacanza. Lo scatto ha fatto subito scatenare il gossip: sarà arrivato l’amore per l’ex gieffina?nell’ultimo periodo ha vissuto un momento brillante dal punto di vista professionale con il lancio del suo nuovo brandand Articolo completo: dal blog SoloDonna

Gossip Archiviato il ritorno di fiamma con Mario Balotelli la modella brasiliana è ora felice accanto ad un altro uomo Pubblicato su 5 Luglio 2021è tornata a farsi vedere in compagnia di Andrea Turino, di professione imprenditore . Dopo le foto in barca pubblicate sul settimanale Chi si erano perse un po' le tracce di questa coppia.con un uomo in vacanza: è il suo fidanzato? La foto spiazza Giorni di completo relax questi per. Difatti la popolare modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello ...Dayane Mello si sta concedendo del tempo al mare e ha posato in bikini. Ecco la modella mentre ha incantato tutti con il suo fisico mozzafiato.Dayane Mello e Andrea Turino insieme a Sorrento, la love story va a gonfie vele. La topmodel Dayane Mello l’abbiamo amata durante il programma Pechino Express, e ammirata ancora ...