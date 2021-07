D’Aversa: “Grazie al presidente Ferrero per questa opportunità” (Di lunedì 5 luglio 2021) Roberto D’Aversa, attraverso il profilo Twitter della Sampdoria, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico dei blucerchiati: “Sono appena arrivato a Genova, sono molto contento. Ringrazio il presidente Ferrero e il mondo Samp per questa grande opportunità. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi della Samp”. Il saluto di mister #DAversa a tutti i tifosi della #Sampdoria. pic.twitter.com/53q6uxGHMu — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 5, 2021 FOTO: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Roberto, attraverso il profilo Twitter della Sampdoria, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico dei blucerchiati: “Sono appena arrivato a Genova, sono molto contento. Ringrazio ile il mondo Samp pergrande. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi della Samp”. Il saluto di mister #DAversa a tutti i tifosi della #Sampdoria. pic.twitter.com/53q6uxGHMu — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 5, 2021 FOTO: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

