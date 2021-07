Damiano dei Maneskin ammette: “Victoria mi ha convinto a farlo” [VIDEO] (Di lunedì 5 luglio 2021) Damiano dei Maneskin ha recentemente raccontato un aneddoto interessante rispetto alla sua passione per il trucco. Lo ha fatto durante un’ospitata che di cui il gruppo è stato protagonista negli scorsi giorni. La band italiana è infatti intervenuta come guest di Nikkie Tutorials. Si tratta di un format YouTube in cui la truccatrice olandese Nikkie … L'articolo Damiano dei Maneskin ammette: “Victoria mi ha convinto a farlo” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 luglio 2021)deiha recentemente raccontato un aneddoto interessante rispetto alla sua passione per il trucco. Lo ha fatto durante un’ospitata che di cui il gruppo è stato protagonista negli scorsi giorni. La band italiana è infatti intervenuta come guest di Nikkie Tutorials. Si tratta di un format YouTube in cui la truccatrice olandese Nikkie … L'articolodei: “mi haproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : Damiano e Thomas si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Diventa un caso lo show dei Maneskin che lanci… - maneskinbabess : Ciao! Sono Amparo, vengo dalla Spagna e sono un fan dei Måneskin, ho cambiato account perché non mi sentivo più a m… - Diregiovani : “Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata'. C… - GiuseppeporroIt : Un Medico In Famiglia, Damiano dei Maneskin ha preso parte ad una puntata della serie tv: ecco chi interpretava (FO… - lagiulia_f : Damiano, tu sei meraviglioso, hai dei lineamenti stupendi, perché devi fare un taglio che secondo me non ti valoriz… -