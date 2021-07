Da Wimbledon a Wembley | tifando Italia su Sky Sport

(Di lunedì 5 luglio 2021)sono distanti 20 chilometri, ma non sono mai stati così vicini. Lono si prepara a vivere una settimana unica su Skyche partirà questo lunedì sui prati di Church Road e proseguirà la sera del giorno dopo nel tempio del calcio inglese per la semifinale di Euro 2020 trae Spagna....

Il governo ha difeso la scelta dello stadio londinese dicome sede delle semifinali e della ...appassionati residenti o in transito a Londra potranno godersi anche le fasi finali di, ......la Spagna negli Europei 2021 di calcio a, lì dove la storia del Pallone ha preso il via. In un altro Tempio, quello del tennis, il Bel Paese può festeggiare. Il riferimento è ae ...Wimbledon e Wembley sono distanti 20 chilometri, ma non sono mai stati così vicini. Lo sport italiano si prepara a vivere una settimana unica su Sky Sport che partirà questo lunedì sui prati di Church ...Un rettangolo verde e un Tempio nel quale esibirsi. Gli azzurri di Roberto Mancini ce l'hanno fatta: sconfitto il Belgio nº1 del ranking FIFA e semifinale contro la Spagna negli Europei 2021 di calcio ...