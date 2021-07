Da Trieste in giù, Raffaella Carrà era un’icona gay (Di lunedì 5 luglio 2021) Sì, Raffaella Carrà era un’icona gay. Totale, assoluta, inimitabile. Madonna, Cher, Lady Gaga non avevano ancora preso un microfono in mano che lei aveva già un posto speciale nell’immaginario degli omosessuali italiani. Era un’icona gay. Lo sapeva, le piaceva esserlo. E una regola non scritta, ma rispettata da qualunque carro di qualunque Pride era di mettere “almeno” una sua canzone. E cantavano tutti, ballavano tutti. Da Trieste in giù, di qualsiasi età e orientamento sessuale. “Ho cominciato a capire il mondo gay durante la prima Canzonissima. Ricevevo lettere da ragazzi che non si sentivano accettati, ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Sì,eragay. Totale, assoluta, inimitabile. Madonna, Cher, Lady Gaga non avevano ancora preso un microfono in mano che lei aveva già un posto speciale nell’immaginario degli omosessuali italiani. Eragay. Lo sapeva, le piaceva esserlo. E una regola non scritta, ma rispettata da qualunque carro di qualunque Pride era di mettere “almeno” una sua canzone. E cantavano tutti, ballavano tutti. Dain giù, di qualsiasi età e orientamento sessuale. “Ho cominciato a capire il mondo gay durante la prima Canzonissima. Ricevevo lettere da ragazzi che non si sentivano accettati, ...

frafacchinetti : Ciao Raffaella. Per noi rimarrai sempre LA PIÙ GRANDE. Educata, unica e mai fuori posto. Una VERA STAR d’altri tem… - noelceballos_ : “Com'è bello far l'amore da Trieste in giù Com'è bello far l'amore, io son’ pronta e tu? Tanti auguri A chi tan… - tancredipalmeri : Com'era bello fare l'amore da Trieste in giù - Maria25760009 : Tanti auguri A chi tanti amanti ha Tanti auguri In campagna e in città Com'è bello far l'amore da Trieste in giù L'… - jesuisalina : RT @theunknovn: non è più bello fare l’amore da trieste in giù senza raffaella carrà -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste giù Raffaella Carrà, al suo confronto Mina appariva composta e conformista È andata via dopo unanimi e planetari riconoscimenti: icona gay, simbolo di libertà, e non solo per noi che viviamo da Trieste in giù, ma per il mondo spagnolo e per i sussiegosi britannici che ne ...

Morta Raffaella Carrà, icona della televisione italiana: aveva 78 anni Dal "Tuca Tuca" a "Rumore" e "Come è bello far l'amore da Trieste in giù", i suoi balletti dai costumi sgargianti sono nella memoria di tutti. Innumerevoli i programmi televisivi che l'hanno vista ...

Covid: 41 nuovi casi, più della metà a Trieste, giù le terapie intensive TriestePrima È andata via dopo unanimi e planetari riconoscimenti: icona gay, simbolo di libertà, e non solo per noi che viviamo dain, ma per il mondo spagnolo e per i sussiegosi britannici che ne ...Dal "Tuca Tuca" a "Rumore" e "Come è bello far l'amore dain", i suoi balletti dai costumi sgargianti sono nella memoria di tutti. Innumerevoli i programmi televisivi che l'hanno vista ...