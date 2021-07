Culture e Letture | ecco l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ultimoper le iniziative organizzate daaps, mercoledì 7 luglio, alle 17:30, al Teatro Romano per ASPETTANDO “Metti una sera un autore al Teatro Romano”, un momento dedicato alla poesia. “di verso in verso … di poesia in poesia” il titoloserata che vedrà l’incontro con tre poete Gioconda Fappiano, Antonella Fusco, Adriana Pedicini accompagnate da Alda Parrella, padre Antonino Carillo e Milena di Rubbo nelledei loro recenti ...