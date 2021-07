Cristiano Ronaldo, Georgina e i 4 figli, la vacanza extralusso è sul mega yacht. E il prezzo è davvero proibitivo (Di lunedì 5 luglio 2021) Cristiano Ronaldo, le vacanze sono più che meritate. Un anno molto lungo per il campione bianconero cinque volte Pallone d’oro il cui destino calcistico resta ancora avvolto in una bolla di sapone. Reduce da un Portogallo elimato dalla competizione calcistica Euro 2020, il 36enne resta in attesa di capire se continuerà a fare parte della rosa juventina. Nel frattempo, tanto meglio ricaricare le batterie insieme alla famiglia. Le sorti calcistiche di Cristiano Ronaldo restano nelle mani di Massimiliano Allegri ma non solo. Prossimo alla scadenza di un contratto con la Juventus, prevista per il prossimo 30 giugno 2022, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021), le vacanze sono più che meritate. Un anno molto lungo per il campione bianconero cinque volte Pallone d’oro il cui destino calcistico resta ancora avvolto in una bolla di sapone. Reduce da un Portogallo elimato dalla competizione calcistica Euro 2020, il 36enne resta in attesa di capire se continuerà a fare parte della rosa juventina. Nel frattempo, tanto meglio ricaricare le batterie insieme alla famiglia. Le sorti calcistiche direstano nelle mani di Massimiliano Allegri ma non solo. Prossimo alla scadenza di un contratto con la Juventus, prevista per il prossimo 30 giugno 2022, il ...

