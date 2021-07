Covid:Toscana; 8 morti ultime 24h, 50% nuovi casi è under 20 (Di lunedì 5 luglio 2021) E' di 41 nuovi casi (età media in calo a 31 anni, la metà ha meno di 20 anni) e di otto morti in un giorno (età media 74,6 anni) nella prima domenica di luglio l'evoluzione del Covid in Toscana ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) E' di 41(età media in calo a 31 anni, la metà ha meno di 20 anni) e di ottoin un giorno (età media 74,6 anni) nella prima domenica di luglio l'evoluzione delin...

Advertising

intoscana : I nuovi casi #COVID19 registrati in #Toscana nelle 24 ore sono 41 su 4.324 test; i ricoverati sono 100, 5 in più ri… - LivornoPress : Covid Toscana: 41 positivi, la metà ha meno di 20 anni. A Livorno e provincia 1 caso #covidtoscana #bollettinocovid… - NoiTv : Covid 19, numeri ancora stabili in Toscana - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, zero contagi nelle ultime 24 ore a Prato ma anche oggi si registra un decesso' - qn_lanazione : Il #coronavirus in #Toscana, tutti i dati del #5luglio -