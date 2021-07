Covid Valle d’Aosta, oggi 3 nuovi contagi: bollettino 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Tre nuovi contagi da Covid e nessun decesso in Valle d’Aosta oggi, 5 luglio. Lo sottolinea il bollettino della Regione. Il totale complessivo di pazienti colpiti da coronavirus da inizio epidemia sale così a 11.696. I positivi attuali sono 32 uno ricoverato in ospedale e 31 isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Cinque i nuovi guariti che portano il totale complessivo a 11.191. I casi complessivamente testardi ad oggi sono 67.101. I decessi di persone risultate positive ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Tredae nessun decesso in, 5. Lo sottolinea ildella Regione. Il totale complessivo di pazienti colpiti da coronavirus da inizio epidemia sale così a 11.696. I positivi attuali sono 32 uno ricoverato in ospedale e 31 isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Cinque iguariti che portano il totale complessivo a 11.191. I casi complessivamente testardi adsono 67.101. I decessi di persone risultate positive ...

