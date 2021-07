Covid Toscana | oggi 41 contagi | dati e news 5 luglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 41 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 5, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 41 su 4.324 test di cui 3.222 tamponi molecolari e 1.102 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (2,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani in un post su Facebook nel quale fa anche il punto sui vaccini nella regione. "Oltre un terzo dei toscani ha completato il ciclo vaccinale e più del 65% delle persone ha già ricevuto la prima dose, forza!", è il messaggio di Giani.

Ma al tavolo delle regioni la Liguria è stata l'unica a chiedere il posticipo circondata da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia eche invece volevano l'anticipo'.Un calo che sta già costringendo le Regioni - le prime sono Puglia, Campania, Lazio e- a ... in un'intervista al Corriere , il commissario all'emergenza- 19, Francesco Paolo Figliuolo - ...Sono 41 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 5 luglio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su ...Nel mese di luglio, anche a Scandicci, ripartiranno i Progetti di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT. La prima data sarà quella di martedì ...