Covid, Speranza: “Con varianti contagio anche con tante vaccinazioni” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Purtroppo la pandemia da Covid non è finita. Dobbiamo dire la verità: i numeri ci segnalano, anche in altre parti d’Europa e del mondo, che nonostante una vaccinazione significativa, il contagio può esserci a causa di queste varianti, soprattutto della variante Delta”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di una visita all’ospedale ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate (Lecco), accompagnato dalla vicepresidente e assessore alla Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Questo – ha aggiunto – deve spingerci, ancora di più, a correre sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) “Purtroppo la pandemia danon è finita. Dobbiamo dire la verità: i numeri ci segnalano,in altre parti d’Europa e del mondo, che nonosuna vaccinazione significativa, ilpuò esserci a causa di queste, soprattutto della variante Delta”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute Roberto, a margine di una visita all’ospedale ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate (Lecco), accompagnato dalla vicepresidente e assessore alla Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Questo – ha aggiunto – deve spingerci, ancora di più, a correre sulle ...

